Польська права опозиція заявляє про нібито таємну передачу Україні ракет для систем ППО Patriot і звинувачує уряд у підриві обороноздатності Польщі. Уряд ці закиди відкидає, наголошуючи, що рішення про військову допомогу Києву ухвалюються за участі президента. Водночас міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш у відповідь на звинувачення пообіцяв опублікувати всі дані щодо передачі Україні озброєння з 2022 року.

У понеділок ввечері Косіняк-Камиш виступив із презентацією військової допомоги Україні, яку надала Польща з лютого 2022 року. Він заявив, що розсекречення даних лише розпочалося, а повну інформацію оприлюднять згодом, пише ВВС.

Він заявив, що Варшава допомагає у трьох сферах: передача озброєння, навчання українських військових і логістична підтримка – тобто обслуговування хабу у Ясьонці, через який до України надходять військова та гуманітарна допомога.

У 2022-2023 роках, як повідомив польський міністр оборони, Польща передала Україні зброї на суму близько 14,9 млрд злотих. Це зокрема: танки Т-72, PT-91 і Leopard 2A4, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24, бронетранспортери та бойові машини піхоти, артилерійські установки та снаряди до них.

З 2024 року до сьогодні Польща передала допомогу на 1,55 млрд злотих. За словами Косіняка-Камиша, таке зменшення дотацій повʼязане передусім з вичерпанням польських запасів. Однак, за даними міноборони Польщі, Україна отримала від Варшави зокрема танкові та артилерійські боєприпаси, авіаційні бомби та ракети (в тому числі PAC-3 для систем Patriot).

“Польський платник податків часто витрачає гроші на підтримку України заради власної безпеки. Саме для цього ми є в НАТО: щоб війна ніколи не прийшла сюди. І якщо в історії трапляється момент, коли хтось воює також за нашу свободу, то, попри всі емоції – а вони є, і мене теж іноді дратують ситуації, наприклад, коли бачимо молодих українців на дорогих авто, які порушують закон і заїжджають на Морське Око, – не можна втрачати з поля зору головне: безпеку польської держави”, – заявив Косіняк-Камиш.

Політик також застеріг від пошуку ворога в Україні, наголосивши, що справжня загроза для Польщі походить від Росії.

“Це Росія напала на Україну і саме вона здійснює провокації щодо інших держав. Це російські безпілотники порушували польський повітряний простір. Саме від українців ми часто отримуємо інформацію про потенційні загрози для безпеки Польщі. Ми співпрацюємо з Україною, щоб впроваджувати в польській армії їхній бойовий досвід”, – заявив він.

Водночас урядовець наголосив, що підтримка України не означає відмову від діалогу щодо складних історичних питань, зокрема Волинської трагедії.

“Боротьба за історичну правду не суперечить цій допомозі – навпаки, між друзями потрібно говорити чесно. Історична правда є основою для побудови доброї майбутньої співпраці, і ми маємо бути в цьому рішучими. Я з цього шляху не зійду, уряд також”, – сказав він.

Косіняк-Камиш підтвердив, що Польща передала навесні Україні ракети PAC-3 до Patriot.

Він зазначив, що це рішення ухвалили на прохання генсека НАТО, командування EUCOM та Верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі після консультацій із країнами-користувачами Patriot.

“Передана кількість становить лише незначну частину наших можливостей і, за оцінкою не лише Генерального штабу, а й Верховного командувача союзних сил у Європі, не впливає на спроможність Польщі забезпечувати протиповітряну оборону”, – заявив міністр і додав, що ця передача ракет дала Польщі пріоритет на майбутні постачання ракет PAC-3.

Він порушив ще одне питання, яке стало каменем спотикання в польсько-українських стосунках, – передачу літаків МіГ-29.

“Уряд уперше чітко заявив: солідарність означає двосторонній рух”, – прокоментував він свою попередню заяву про те, що Україна не отримає цих літаків, якщо не надасть своїх дронів.

Підпис до фото,Винищувач МіГ-29

“Якщо Україна здобула спроможність виробляти дрони (…) і вже починає їх продавати, то може поділитися цією технологією. Тому я вперше поставив умову: так, ми можемо передати МіГи, але в обмін на дрони для польської армії, – заявив Косіняк-Камиш. – Спочатку це було сприйнято позитивно, потім виникли певні труднощі”.

За його словами, Польща має 14 літаків МіГ-29, і до 2028 року вони вичерпають експлуатаційний ресурс.

“Спочатку відповідь (української сторони. – Ред.) була позитивною, відбувся технічний огляд – українська сторона перевірила літаки МіГ-29. Зараз триває переговорний процес. Я думав, що він зайшов у глухий кут, але минулий тиждень і, можливо, наша чітка й тверда позиція дають шанс на подальші обговорення”, – підсумував він і додав, що Київ і надалі зацікавлений в МіГах.

На завершення Косіняк-Камиш заявив, що уряд не відмовиться від підтримки України й “не піддаватиметься популістській антиукраїнській риториці”, оскільки безпека Польщі залишається пріоритетом.

“Це зрада”

У суботу віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні польський уряд без відома Сейму нібито передав Україні “дорогі та дефіцитні” ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Це, як він написав, єдині ракети, які “має або мала” Польща для перехоплення російських “Іскандерів”, розгорнутих у Калінінградській області.

“Ці ракети Польща придбала у США для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони, про яку вже багато років говорять у ЗМІ, але яка досі не завершена”, – написав він в X.

Кшиштоф Босак – співзасновник і один із лідерів ультраправої коаліції “Конфедерація “Свобода і незалежність”, відомий критикою військової допомоги Україні та радикальними висловлюваннями на тему історичних суперечок між Варшавою і Києвом.

Його заява розпалила політичний скандал і хвилю коментарів.

Підпис до фото,Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час передачі Німеччиною двох систем Patriot в Ясьонці, 23 січня 2025 року

Колишній міністр національної оборони Польщі та депутат правої партії “Право і справедливість” Маріуш Блащак заявив, що “якщо підтвердиться інформація про передачу Україні ракет PAC-3 MSE, ми матимемо справу з гігантським скандалом”.

“Якщо уряд справді вирішив передати їх за кордон у ситуації, коли сам застерігає про можливі російські провокації та загрози для безпеки Польщі, це виглядає як дії, що повністю суперечать основному обов’язку влади – забезпечувати безпеку власних громадян”, – написав Блащак.

Минулого тижня стало відомо, що Росія планує провокацію на території Польщі та може здійснити її вже найближчими місяцями. Найімовірніші сценарії можуть включати атаку дронів на критичну інфраструктуру або імітацію повітряних ударів, які змусили б Польщу залучити свої системи ППО.

Колега Блащака з “Права і справедливості”, депутат Європарламенту Патрик Які заявив в ефірі Polsat News, що йдеться про ракети, які “вже перебували в розпорядженні Польщі”. За його словами, не може бути згоди на передачу цього озброєння.

“Наш повітряний простір може опинитися під загрозою. Ми вже мали випадки проникнення на територію Польщі різних дронів. І якщо ви передали ці системи, то це просто зрада. Бо одна справа – передавати старі радянські танки, а зовсім інша – передавати ці батареї (ймовірно, малися на увазі ракети – Ред.), які неможливо замінити чимось іншим”, – заявив політик.

Відповідь уряду

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у відповідь на звинувачення Босака доручив розсекретити інформацію про всі поставки допомоги Україні у 2022-2026 роках. За його словами, це рішення він ухвалив після консультацій із прем’єр-міністром Дональдом Туском, і воно відповідає вимогам законодавства.

Водночас він зазначив, що про кожну поставку інформують президента Польщі – нині Кароля Навроцького, раніше – Анджея Дуду.

Зрештою, у відповідь на закиди опозиції Косіняк-Камиш відповів зустрічною критикою.

“Процес передачі озброєння розпочав уряд партії “Право і справедливість” на чолі з міністром Маріушем Блащаком”, – написав він.

Міністр доручив військовій контррозвідці розслідувати можливий витік секретної інформації та нагадав Блащаку про його власну справу щодо розголошення таємних військових документів.

У 2025 році колишньому міністру оборони Польщі Маріушу Блащаку висунули обвинувачення у незаконному розсекреченні та оприлюдненні плану застосування польських Збройних сил у разі російської агресії. Оприлюднені дані містили, зокрема, інформацію про час, необхідний для проведення самостійної оборонної операції, стратегічні рубежі та прибуття союзницьких сил НАТО.

Блащак зробив це в останній місяць виборчої кампанії 2023 року, щоб ударити по своїх політичних опонентах – зокрема Дональду Туску, за премʼєрства якого був створений цей план. Адже згідно з ним, оборона Польщі протягом перших днів мала відбуватися по лінії річки Вісла – тобто, як уточнювали тоді провладні ЗМІ, уряд Туска нібито допускав окупацію росіянами величезної частини країни, зокрема таких великих міст, як Люблін.

Блащак не визнав своєї провини, заявляючи що оприлюднені документи мають історичний характер, а їхнє розсекречення він вважав своїм обов’язком.

Чи була згода Навроцького?

Підпис до фото,Наприкінці травня Польщу сколихнула хвиля обурення після того, як напередодні дня Сил спеціальних операцій ЗСУ один із підрозділів ССО отримав найменування “імені Героїв УПА”

Керівник Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, коментуючи ситуацію в ефірі Polsat News, заявив, що не знав про передачу ракет Україні.

Втім, за його словами, “він почав перевіряти” і дійшов висновку, що “дуже ймовірно, що навесні уряд передавав Україні ракети для систем Patriot”.

Пшидач також заявив, що Польща могла навіть поступитися своїм місцем у черзі на виробництво таких ракет у США.

“За моєю інформацією, ми навіть віддали своє місце в черзі на американських заводах. Американці виробляють ці ракети, і на них існує довга черга – чекати доводиться дуже довго. Ми були в цій черзі вище, а українці – позаду нас. І уряд поступився Україні своїм місцем. Тож полякам доведеться чекати довше”, – сказав Пшидач.

Сам президент Польщі Кароль Навроцький наразі не коментував ситуації, а зі слів його речника Рафала Леськевича незрозуміло, чи знав президент про поставки ракет.

“Достатньо було простежити за повідомленнями, які самі українці публікували ще два місяці тому. Вони ж дякували за передачу цих ракет для систем Patriot”, – зазначив Леськевич.

Йдеться, ймовірно, про заяву міністра оборони України Михайла Федорова, яку він зробив перед засіданням “Рамштайну” 16 квітня.

“Дякую партнерам за підтримку через програму PURL. Німеччині, Нідерландам, Іспанії та Польщі – за ракети Patriot. Сполученим Штатам – за можливість партнерам закуповувати необхідні перехоплювачі”, – написав він у соцмережах.

Зрештою, за словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, “усі документи, які надходять до міністра оборони, зокрема всі щоденні зведення та матеріали, що стосуються безпеки держави”, одночасно отримує і президент. Томчик стверджує, що передача інформації від міністерства президентові – це “щоденна норма”, а Навроцький ніколи не мав застережень щодо підтримки України.

“Ми ж постійно працюємо з Бюро національної безпеки та Канцелярією президента. Цілком очевидно, що президент отримує інформацію з усіх питань, пов’язаних із безпекою держави”, – заявив Томчик.

“Геополітика малоліток”

Деякі оглядачі критикують ідею розсекречення даних про поставки Україні озброєння. Зокрема польський генерал Роман Полько вважає, що це буде на руку російській розвідці.

Своєю чергою, Дональд Туск заявив, що публікація цих даних покаже масштаби допомоги, яку Польща надала Україні.

Підпис до фото,Премʼєр Польщі Дональд Туск

Туск закликав політиків не використовувати тему підтримки України для внутрішньополітичної боротьби, наголосивши, що вона безпосередньо стосується безпеки Польщі.

“Можна дискутувати про історію, про взаємні відносини, можна обговорювати, якою мірою слід допомагати мігрантам і біженцям у Польщі. Але не можна ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її обороні від російської агресії”, – додав він.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський загалом підтримав рішення розсекретити дані про військову допомогу Польщі – на його думку, це покращить стосунки між країнами.

“Я знаю, що опозиція вимагала цього (розсекречення даних. – Ред.) зі злого наміру. Але якщо вони цього хочуть, ми покажемо ці кілька десятків поставок, здійснених попереднім урядом, який тоді мав підтримку опозиції. На жаль, сьогоднішній опозиції бракує такої мудрості (…) Путін досі становить загрозу, а поразка України, як і раніше, була б поганою новиною для Польщі”, – сказав Сікорський.

Підпис до фото,3 липня Андрій Сибіга та Радослав Сікорський зустрілися у Варшаві

Відповідаючи на запитання про можливу передачу ракет для систем Patriot, він заявив:

“Коли ці дані буде розсекречено, ми про це говоритимемо. Але російські ракети й далі летять на українські міста, й далі вбивають людей, а стратегічні інтереси Польщі не змінилися”.

“Колись політики PiS (“Право і справедливість”. – Ред.) змагалися в тому, хто буде більш проукраїнським. Сьогодні вони змагаються в антиукраїнській риториці”, – додав міністр.

Ці слова, ймовірно, стосуються ексміністра оборони Маріуша Блащака, який виступив проти передачі Україні ракет Patriot.

Як нагадує редакція TVN, коли він очолював міноборони, Польща передала Україні не менш сучасне озброєння – самохідні артилерійські установки Krab, бронетранспортери Rosomak та модернізовані танки PT-91. Загальна вартість військової допомоги, наданої Україні урядом “Права і справедливості”, становила 17 мільярдів злотих, тоді як підтримка за нинішньої правлячої коаліції, за даними видання, становить 300 мільйонів злотих.

Сікорський також згадав суперечку навколо рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з військових підрозділів почесну назву “Героїв УПА”.

“Одне невдале рішення президента Зеленського не змінює того факту, що Путін є загрозою для України, НАТО і Польщі. Керуватися лише емоціями в таких питаннях – це геополітичне малолітство (ориг. gówniarstwo. – Ред.) “, – оцінив він.

Масовані російські удари по Україні

Проте вже на початку червня президент України Володимир Зеленський повідомив про дефіцит зенітних ракет Patriot PAC-3, які вважаються найефективнішими проти балістичних ракет “Іскандер”, гіперзвукових “Кинджалів” та “Цирконів”.

“Ми отримували від наших партнерів ракети РАС-3 у відповідній кількості, а потім ця кількість на місяць була зменшена в рази. Це було не через дефіцит грошей, а через війну на Близькому Сході. Це відображалося на різних видах зброї. Що могли, ми заміняли своїм вітчизняним виробництвом, але РАС-3 ми поки що замінити не можемо”, – заявив тоді Зеленський.

У ніч проти 6 липня Росія здійснила новий масований удар по Україні. Основною ціллю стали Київ і столичний регіон, також атакували Одесу.

За даними влади, у Києві загинули щонайменше 15 людей, близько 60 дістали поранення, серед них двоє дітей. На Київщині загинули семеро людей, ще 16 отримали поранення.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 27 постраждалих, серед яких є діти, перебувають у лікарнях. Кількість жертв може зрости, оскільки пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

Підпис до фото,Рятувальники виносять тіло загиблого на місці російського удару в Києві, 6 липня 2026

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія загалом випустила по Україні 419 засобів повітряного нападу. Українські військові кажуть, що знешкодили 326 безпілотників і 37 крилатих ракет.

Водночас жодну з балістичних і протикорабельних ракет – це 3М22 “Онікс”/”Циркон” – збити не вдалося.

За словами президента Зеленського, причиною цього є нестача ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Це підтвердив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Щоб збивати балістичні ракети, треба мати чим їх збивати. Систем достатньо. Потрібне постійне постачання ракет. Ми маємо серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів”, – сказав Ігнат.

За словами українських військових, цього разу Росія застосувала 23 балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400 і шість протикорабельних ракет “Циркон”/”Онікс”.

Попереднього масованого удару по Україні Росія завдала 2 липня. За даними української влади, тоді загинула 31 людина.

За даними Віталія Кличка, внаслідок удару четверо дітей потрапили в лікарні. Серед них – пʼятирічна дівчинка та її однорічний брат, 16-річна дівчина та 10-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів у важкому стані.

Його батьків під завалами не знайшли: вони вважаються зниклими безвісти, а хлопчиком наразі опікується дідусь. Також зниклою безвісти наразі є дівчинка 15-ти років.