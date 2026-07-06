Китай поступово переорієнтовує свої торговельні маршрути, інвестуючи в Транскаспійський міжнародний транспортний коридор, який дозволяє постачати вантажі до Європи в обхід росії та білорусі через Центральну Азію, Кавказ і Туреччину, скорочуючи строки доставки та зменшуючи залежність від російської логістики. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Поки кремль воює проти України, а Захід душить росію санкціями, Пекін мовчки робить те, що болить москві найбільше: викреслює її з власної карти торгівлі. Китай нарощує інвестиції у Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут – коридор, що з’єднує країну з Європою через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію і Туреччину, повністю оминаючи росію та білорусь – йдеться у повідомленні.

Розрахунок Пекіна простий: традиційні логістичні шляхи росією перетворилися на мінне поле через війну в Україні, а ситуація на Близькому Сході додала ризиків і на південних маршрутах. Тримати ланцюги постачання залежними від москви для Китаю стало надто небезпечно.

Маршрут довжиною близько 4750 кілометрів демонструє цифри, які роблять стару залежність від росії економічно безглуздою. Доставка вантажів займає 15–18 днів – це втричі швидше за морські перевезення між Китаєм і Європою, які зазвичай розтягуються на 45–60 днів.