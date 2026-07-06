Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін відчуває тиск і хоче завершити війну.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 6 липня.

Репортер його запитав: Путін вбив невинних цивільних. Чому після розмови з вами на нього не чиниться жодного тиску?

Трамп відповів:

-Ну, я думаю, він дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори — подивимося, чи вдасться нам це закінчити. Це жахлива ситуація.

Я вважаю, що ми наближаємося до вирішення набагато швидше, ніж люди усвідомлюють. Путін хоче, щоб це закінчилося. Я скажу вам з усією серйозністю: яке чудове рішення! Президент Зеленський щиро хоче, щоб це закінчилося вже зараз.

І ми збираємося звернутися до НАТО та обговорити це питання. Я думаю, що нам це вдасться. Я думаю, що нам вдасться покласти цьому край.



Це жахлива ситуація. Подумайте про це: 25 000 людей — два місяці тому загинуло 25 000 людей. Солдатів. Минулого місяця було встановлено рекорд: за один місяць загинуло 36 000 людей. Молоді солдати, які вирушають на війну і гинуть ще до перших вихідних. Це дронові технології.

Хто б міг подумати, що дрони стануть таким важливим чинником? А ще вони — справжні машини для вбивства. Це просто неймовірно. Ти ховаєшся за деревом, а він летить і дістає тебе. Я бачив сцени, які не хотів би бачити. Я не хочу, щоб ви бачили їх на тому полі бою.



Знаєте, часто чуєш про Громадянську війну. Ви чуєте про всі ці різні — жахливі війни, але це справді жахливо. Отже, у мене була дуже вдала розмова, і я думаю, що ми наближаємося до того, щоб це завершити.