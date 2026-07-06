Під час несення служби інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП зупинили автомобіль BMW за порушення ПДР.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій був позбавлений права керування транспортними засобами.

Крім того, автомобіль рухався з державними номерними знаками, які належать зовсім іншому транспортному засобу, повідомили в Патрульній поліції Миколаївської області.

На водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, а саме постанови за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленною права керування скоєне повторно протягом року) та та ч.1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом з номерним знаком, що не належить цьому транспортному засобу) КУпАП.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині 17-річний водій без посвідчення влаштував ДТП зі стовпом – його 20-річний пасажир тепер в лікарні (ФОТО)