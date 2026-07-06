-Зміна тактики застосування «Шахедів» відбувається за сценарієм, який я передбачив рік тому, – підкреслив радник міністра оборони Сергій Флеш.

-Як тільки ми почали збивати 92–96 % бензинових «Шахедів» під час атак на глибокий тил України, їхнє застосування стало недоцільним. Тому противник для атак на тил дедалі частіше використовує реактивні «Шахеди». Їхня кількість зростає.

Водночас бензинові «Шахеди» продовжують активно застосовуватися для атак на прикордонні території та міста. Щодня близько 200 «Шахедів» атакують об’єкти на цих територіях (АЗС, склади, енергетичні об’єкти, транспорт).

Близькість до кордону дає можливість масово використовувати радіоуправління на меш-модемах. Придушення систем супутникової навігації в таких ситуаціях марне.

Загальна кількість «Шахедів», що випускаються по Україні, зменшилася, при цьому я не бачу жодних технічних чи економічних передумов для цього у ворога.

Вважаю, що зараз відбувається переорієнтація частини виробництва на серійне виготовлення реактивних «Шахедів».

Також спостерігається перехід від тактики масових ударів до тактики вибіркових ударів.

Вибираються важливі цілі, відбувається розвідка об’єктів у кілька етапів, вивчаються наші лінії захисту (РЕБ, РЛС, ППО), прощупуються коридори в обхід перехоплювачів, будуються маршрути на різних висотах і швидкостях. Застосовуються «Шахеди» модифікації «Сікер» з функцією захоплення цілей.

Я розповів, що відбувається у противника. Розповідати, що нам треба робити, що змінювати і як змінювати, звичайно, публічно не буду.