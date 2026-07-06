У столиці затримали 53-річного громадянина Вірменії, якого з 2005 року розшукував Інтерпол за зверненням Республіки Вірменії. Про це повідомили у Генпрокуратурі, пише УНН.

Затримання відбулося в межах розслідування діяльності групи осіб, причетних до незаконного зберігання вогнепальної зброї, вибухових речовин та вибухових пристроїв – йдеться у повідомленні.

У Вірменії чоловіка розшукують за вчинення кількох тяжких злочинів. Серед них: умисне вбивство, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та підроблення документів.

В Україні він користувався двома паспортами громадянина України на різні прізвища. В одному з документів було зазначено, що чоловік народився в Сімферополі, в Автономній Республіці Крим. Другий паспорт належав мешканцю Закарпаття, який помер ще у 2012 році.

За клопотанням прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд ухвалив рішення про арешт затриманого з метою подальшої екстрадиції до Вірменії.

Заходи із затримання проводили працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Дарницької окружної прокуратури міста Києва.