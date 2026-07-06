Уперше в історії чемпіонатів світу FIFA ухвалила рішення скасувати червону картку, показану 25-річному форварду збірної США, який є найкращим бомбардиром господарів на турнірі.

Як повідомляє Zn.ua, FIFA оголосила, що вилучений у матчі з Боснією і Герцеговиною нападник США Фоларін Балогун зможе зіграти у поєдинку 1/8 фіналу проти Бельгії.

1 липня збірна США обіграла на турнірі боснійців, рахунок у грі відкрив бомбардир американської збірної Фоларін Балогун. Однак на 64-й хвилині матчу він отримав червону картку за те, що наступив на гомілкостоп суперника.

Згідно з чинними правилами, рішення арбітра цілком справедливе — це грубий фол із ризиком завдання супернику важкої травми, тому через червону картку Балогун мав пропустити 1/8 фіналу проти Бельгії.

Подібні суддівські рішення ще жодного разу не скасовували на рівні головної футбольної асоціації планети під час турнірів світової першості.

Однак дисциплінарна комісія FIFA несподівано відклала дію картки на рік, застосувавши випробувальний термін згідно зі статтею 27 кодексу.

Спортивний коментатор, футбольний кореспондент спортивного видання GiveMeSport Бен Джейкобс у соцмережі X зазначив, що, на його думку, на рішення міг вплинути Білий дім, який зателефонував до Міжнародної федерації футбольних асоціацій із проханням анулювати рішення. Імовірно, його міг «продавити» сам Трамп.

«FIFA послалася на висновки свого незалежного комітету. Джерела у FIFA стверджують, що Білий дім не міг вплинути на це рішення через повноваження, передбачені статтею 27, і незалежний характер дисциплінарної комісії», — зазначив Джейкобс.



Після звістки про рішення FIFA Дональд Трамп у Truth Social опублікував такий допис:

«Дякую ФІФА за те, що вона вчинила правильно й виправила велику несправедливість!».

“FIFA, звичайно, завжди була «закритим клубом обраних», у якому постійно вибухали корупційні скандали, але ж правила гри ще ніколи не переписували — навіть заради мільярдів від арабських шейхів.



Сьогодні президент FIFA Джанні Інфантіно заради вічного бажання догодити своєму другові — відкрив справжню «скриньку Пандори». Футбольну”, – пише видання.