Під час природоохоронних заходів фахівці Держекоінспекції встановили факт незаконного використання водних ресурсів.

Біля села Бірзулівка (Привільнянська громада на Миколаївщині) порушник здійснював забір води з річки Інгул без дозволу на спеціальне водокористування.

Як зазначили в ДЕІ Південно-Західного округу, такі дії є порушенням вимог Водного кодексу України та права державної власності на водні ресурси.

За виявленим фактом державні інспектори склали адміністративний протокол за ст. 48 КУпАП та розрахували завдані державі збитки.

Порушник сплатив штраф та відшкодував збитки у повному обсязі.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині виявили незаконний кар’єр – порушника оштрафували, а весь добутий пісок зобов’язали повернути назад