Під час патрулювання території Врадіївської громади на Миколаївщині інспектори Пункту екологічного контролю №2 зафіксували факт самовільного користування надрами поблизу села Сирове.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Виявлено незаконний забір піску з несанкціонованого кар’єру та завантаження його до кузова вантажного автомобіля.

Фахівці встановили особу порушника. За самовільне користування надрами громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На порушника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень.

Окрім цього, його зобов’язано повернути незаконно видобутий пісок до природного середовища.