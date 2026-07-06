Ввечері 5 липня ворог застосував проти цивільного населення Миколаївщини ударні безпілотні літальні апарати.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали дві споруди автозаправних станцій, та сталося займання на відкритій ділянці землі, яке загасили рятувальники, повідомили в поліції Миколаївської області.

До медзакладів каретами швидкої медичної допомоги доставили чоловіків віком 39 та 40 років і 49-річну жінку, які на момент атаки перебували на територіях АЗС. Також 45-річний чоловік, відвідувач АЗС, самостійно звернувся до медзакладу у сусідньому регіоні. Нині вони з отриманими травмами перебувають під наглядом лікарів.

Правоохоронці здійснили огляд місця події та зібрали речові докази воєнних злочинів рф у межах кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як повідомляло Інше ТВ, Шість поранених, пошкоджені АЗС, ЛЕП, сільськогосподарська та легкова техніка – про ворожі обстріли за добу від Миколаївської ОВА