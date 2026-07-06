Учора протягом дня та сьогодні зранку ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера».

Про наслідки атак йдеться у зведенні Миколаївської ОВА за минулу добу станом на 07:00 6 липня, передає Інше ТВ.

Внаслідок атак в Нечаянській громаді постраждала 49-річна жінка, її було госпіталізовано. На ранок її стан – середньої тяжкості, стабільний. Пізніше до медичного закладу в іншій області самостійно звернувся 45-річний чоловік. Пошкоджено будівлю АЗС.

Внаслідок повторної атаки ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера» у Новоодеській громаді поранення отримали двоє чоловіків 39 та 40 років, їх було госпіталізовано. На ранок їхній стан – середньої тяжкості, стабільний. Пошкоджено будівлю АЗС та лінію електропередач.

У Коблівській громаді внаслідок атаки дронів типу «Shahed/Гербера» пошкоджено приватний будинок і два автомобілі.

Вчора ворог п’ять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Внаслідок однієї з атак у Галицинівській громаді легкі поранення отримали двоє чоловіків віком 61 та 65 років. Від госпіталізації вони відмовилися. Пошкоджено сільськогосподарську техніку.