Збірна Бразилії поступилася Норвегії з рахунком 1:2 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє «NV Спорт».

На початку зустрічі форвард бразильців Матеус Кунья заробив пенальті, але Бруно Гімараєс не зумів відкрити рахунок — голкіпер Ер’ян Нюланд парирував удар півзахисника.

У першому таймі глядачі не побачили забитих голів. У середині другої половини зустрічі супермомент не реалізував Ендрік, який після виходу сам на сам з Нюландом пробив повз ворота.

На 79-й хвилині норвежці відкрили рахунок: після подачі Андреаса Шельдерупа з лівого флангу Ерлінг Голанд виграв боротьбу у штрафному майданчику й головою відправив м’яч у ворота. На 90-й хвилині Голанд оформив дубль, закріпивши перемогу норвежців. У компенсований час Неймар реалізував пенальті, але відігратися Бразилія не встигла.

ЧС-2026, 1/8 фіналу

Бразилія — Норвегія — 1:2

Голи: Неймар, 90+10 — Голанд, 79, 90

Збірна Норвегії вперше в історії вийшла до чвертьфіналу ЧС. У наступному раунді скандинавська збірна зіграє проти переможця матчу Мексика — Англія, який відбудеться 6 липня (початок о 03:00 за київським часом).

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