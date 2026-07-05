На Чемпіонаті світу з футболу-2026 визначилася перша пара чвертьфіналістів. Про це повідомляє УНН.

У першому матчі 1/8 фіналу збірна Марокко розгормила співгосподарів турніру, канадців – 3:0. Дублем відзначився Унахі, ще один м’яч на рахунку Рахімі.

Пізніше один із головних фаворитів на перемогу у Мундіалі, збірна Франції, завдяки влучному удару Мбаппе з пенальті здолала команду Парагваю.

Таким чином, Марокко та Франція зустрінуться в 1/4 фіналу. Матч відбудеться 10 липня на стадіоні у Фоксборо (США).