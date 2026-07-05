Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним запропонував сприяти пошуку шляхів завершення війни в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на заяви Кремля, передає ЛБ.

За словами помічника Путіна, Юрія Ушакова, телефонна розмова тривала майже 90 хвилин. Він стверджує, що Трамп підтвердив готовність докласти зусиль для якнайшвидшого припинення бойових дій та пошуку політичного врегулювання війни.

У Кремлі також назвали переговори “діловими та конструктивними” і заявили, що Росія нібито зацікавлена у політико-дипломатичному врегулюванні конфлікту з урахуванням своїх підходів.

Крім того, за словами Юрія Ушакова, під час розмови російський диктатор озвучив власну оцінку ситуації на фронті та заявив про наступальні дії російських військ.

Також представник Кремля повідомив, що Трамп нібито поінформував про готовність своїх спеціальних посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера продовжувати посередницькі зусилля для досягнення домовленостей і здійснити черговий візит до Москви.

Окрім теми війни в Україні, співрозмовники, за твердженням Кремля, обговорили ситуацію навколо Ірану, а Володимир Путін повторив запрошення Дональду Трампу відвідати Москву.

Американська сторона офіційно не коментувала інформацію про зміст телефонної розмови.