Дві з них виникли внаслідок російських обстрілів у Миколаєві: внаслідок ворожої атаки горів склад молочки та на відкритій території площею 4 кв. м.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, серед інших епізодів, не пов’язаних з ворожими ударами, варто виділити дві пожежі пшениці на корені у Миколаївському районі.

Знову під вогняний вплив потрапив майбутній врожай у Чорноморській територіальній громаді (2 га) та Веснянській територіальній громаді (600 кв. м). Вдалось вберегти 38 га майбутнього українського хліба.

18 разів палав сухостій, чагарники та сміття на відкритих територіях області. Загалом вигоріло 6,4 га.

У Чорноморській територіальній громаді Миколаївського району внаслідок ДТП виникла пожежа автомобіля Hyundai (6 кв. м.) та сухої трави (200 кв. м). Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок події загинув пасажир, постраждав керманич. Його госпіталізували до медичного закладу. Обставини з’ясовують співробітники правоохоронних органів.

У с. Воронівка Олександрівської ТГ Вознесенського району підрозділ ДСНС ліквідував пожежу покрівлі житлового будинку на площі 25 кв. м. Сінник на території приватного домоволодіння загасили у с. Садове Горохівської ТГ Баштанського району.

Ще дві незначні пожежі у приватному секторі зареєстровані у Вознесенському та Баштанському районах.

Від ДСНС працювали понад 150 надзвичайників, 38 одиниць спец техніки, відділення місцевих пожежних охорон «Олександрівка», «Горохівське», «Бузьке», «Софіївка», «Шевченкове».

Причини встановлюються.