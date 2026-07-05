Китай та Росія у липні проведуть спільні військово-морські навчання у Жовтому морі, а після цього здійснять спільне морське патрулювання в Тихому океані. Про заявило Міністерство національної оборони Китаю, передає Кореспондент.

Водночас у відомстві не надали інформації щодо точних термінів проведення навчань, а також кількості залучених військових сил і техніки.

Зазначається, що маневри пройдуть в акваторії та повітряному просторі поблизу міста Циндао.

Після завершення тренувань військові сили обох країн здійснюватимуть спільне морське патрулювання в Тихому океані.

Навчання “Морська взаємодія – 2026” є частиною щорічного плану співробітництва між збройними силами двох країн.

Як заявили у китайському міністерстві, заходи спрямовані на “реагування на виклики у сфері безпеки та сприяння підтриманню регіонального миру і стабільності”.