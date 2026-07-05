Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа нібито “перетворюється на Третій світ через прийом “злочинців” з відповідних країн”. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає УНН.

Європа починає розуміти, що, приймаючи злочинців із країн Третього світу, вона сама перетворюється на країну Третього світу. Це відбувається дуже швидко, просто в одну мить. Мене обрали якраз вчасно – йдеться в дописі.

Ця заява з’явилась 4 липня – у день незалежності США. За словами Трампа, “європейські держави вже починають усвідомлювати, що з ними начебто відбуваються”.

При цьому, американський президент не став пояснювати, що саме означає його заява і що спонукало його написати цей текст. Також він не назвав країни, через які, на його думку, “Європа перетворюється на Третій світ”.