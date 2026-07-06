Структури внутрішньої безпеки СБС викрили посадовця на факті отримання хабаря у розмірі $2000 за працевлаштування у структуру. Матеріали та докази передано до ДБР.

Про це у Facebook повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт “Мадяр” Бровді.

-Внутрішньою безпекою СБС викрито посадовця зі складу Угруповання СБС на факті отримання хабара у розмірі 2000$ за працевлаштування вс у структуру СБС. Матеріали та докази передано до ДБР.

СБС під тиском нагальних потреби та доцільності стрімко зростає, разом з тим- результат на табло.

Обʼєднані в Угруповання дуже різні за призначенням та ефективністю підрозділи, результати котрих онлайн оновлюються у Підрахуйці, працюють на фронті у новому форматі вже 13 місяців. Працюють у єдиному задумі, єдиній екосистемі, з єдиною метою: встояти і знищити. Спільнота людей вмотивованих, згуртованих і рішучих, не позбавлена гастролерів, симулянтів та схематозників. Є і наркозалежні, нероби та пияки причепом,- виявляємо, вчимо, злагоджуємо, лікуємо працетерапією. Нажаль, не без спроб проникнення зрадників, навідників та хробачих засланців. Як виявилося, не без шукачів легкої наживи та хабарників.

Зрештою, Управління власної ВБ без роботи на час війни точно не залишиться, поліграфи димлять, цифра перевірок трьохзначна щомісяця.

Важливо! Є чим займатися, мʼяко кажучи. Але толерантність до будь-яких зловживань, корупції, насильства, хабарництва, відкатів- НУЛЬОВА.

Тому звертаюся до усіх,- повідомте мені особисто на персональну СЛУЖБОВУ електронну адресу командувача r.brovdi@usf.mil.gov.ua будь-який з нижче наведених або схожих випадків:

•мертві душі та/чи задіяння вс СБС у невійськових задачах у інтересах третіх осіб;

•насильство у підрозділах;

•вимагання грошей, побори чи інші неправомірні фінансові маніпуляції, типу посягання на відкат з “бойових”, або навпаки- виплати “бойових” не воюючим своякам, ждунам, іншим особам;

•пропозиції відкатів чи безтоварних угод при закупівлях у виробників та постачальників;

•пропозиції з продажу будь-якого військового майна, в т ч дронів та БОЄПРИПАСІВ “власного виробництва” чи комплектуючих до них;

• пропозиції працевлаштування, переведення чи підвищення по службі за винагороду;

•сексуальні домагання, гендерні порушення, булінг, агресивне цькування, тощо

Усіх ситуацій не перелічу у вищевикладеному нашвидкоруч імпровізованому переліку, тому усі схожі правопорушення, злочини чи спроби прошу викласти у довільній формі на вказану електронну адресу. Обовʼязково у повідомленні вказати контакти для оперативного зворотнього звʼязку.

не пишіть на інші, запропоновані вам аферистами у особистих повідомленнях від імені Мадяра електронні адреси чи будь-які номери телефонів. Ми не звертаємося до Вас ні телефоном ні будь-якими месенджерами, окрім наданої службової пошти.

Домен службової пошти відрізняється від підробок літерами gov.ua після “собачки”: r.brovdi@usf.mil.gov.ua

Прошу небайдужих поширити дане звернення! Чиститимемо СБС разом.