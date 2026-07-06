За даними медиків, наразі 11 жертв нічної атаки ворога на Київ. Із них один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Руйнування та пошкодження в чотирьох районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. Є влучання в житлові багатоповерхівки також в Дарницькому районі.

Працюють рятувальники, медики — в будинках, де сталися влучання.

Ліквідовують наслідки атаки і в Оболонському та Голосіївському районах.