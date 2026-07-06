Російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх максималістських цілей у війні проти України та не має наміру вести змістовні мирні переговори найближчим часом. У Кремлі досі розраховують, що США зможуть змусити Київ погодитися на масштабні поступки, тому переговорний процес фактично залишається заблокованим.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, який ґрунтується на даних аналітиків, оцінках українських посадовців, джерел, залучених до мирних переговорів, а також співрозмовників у Москві, пише OBOZ.UA.

Видання наводить слова одного з учасників неофіційних контактів: “Бажаним варіантом для росіян досі залишається те, що американці “віддадуть” їм Україну. Вони навіть не натякають на жодні поступки”.

Чого чекає Кремль

За словами високопоставлених українських посадовців, які беруть участь у переговорах, російська делегація наполягає, що саме Вашингтон має переконати Київ погодитися на широкі поступки. Через це тристоронні переговори за посередництва США, ймовірно, не відновляться до завершення літа.

Ще один співрозмовник Financial Times, який бере участь у закритих контактах із російського боку, заявив, що Москва навряд чи братиме участь у будь-яких змістовних переговорах до лютого наступного року. За його словами, російська сторона продовжує повторювати ті самі цілі, а її переговорна позиція фактично не залишає простору для компромісів.

“Вони не натякають на жодні поступки. Вони продовжують повторювати ті самі цілі… Їхня основа для переговорів фактично означає, що основи для переговорів немає”, – сказав співрозмовник видання.

Водночас, як зазначає Financial Times, Путін переконаний, що Росія зберігає перевагу на полі бою, а її військові цілі залишаються досяжними. Саме тому Кремль не вважає за потрібне змінювати свою позицію.

Масований тиск

Попри це Україна значно наростила удари по російській території. За аналізом Financial Times із посиланням на дані польської аналітичної групи Rochan Consulting, у травні українські сили встановили рекорд за кількістю успішних атак на російські нафтопереробні заводи – було зафіксовано 16 результативних ударів.

Із початку 2026 року російські НПЗ атакували щонайменше 194 рази, що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Через ці удари понад половина російських регіонів запровадила обмеження на продаж пального, а на автозаправних станціях утворилися довгі черги.

За інформацією видання, Україна також кілька разів атакувала єдиний московський нафтопереробний завод. Після ударів там виникли масштабні пожежі, а в самій столиці РФ почали фіксувати дефіцит бензину.

Зростання атак

Аналітики пов’язують зростання ефективності української кампанії одразу з кількома чинниками. Серед них – різке збільшення виробництва далекобійних безпілотників, покращення координації та управління, а також допомога американської розвідки.

За словами високопосадовців України, США допомагають визначати оптимальні маршрути польоту безпілотників, щоб вони могли обходити російську систему протиповітряної оборони.

Керівник програми з питань Євразії Німецької ради з міжнародних відносин Стефан Майстер зазначив, що Україна здійснила технологічний прорив.

“Україна здійснила технологічний прорив, який дозволив виробляти більше далекобійних безпілотників і значно наростити масове виробництво”, – сказав він.

За офіційними даними міністерства оборони РФ, лише за перші шість місяців 2026 року над територією Росії та окупованими українськими районами було нібито перехоплено 63 933 українські безпілотники. Майже половину цієї кількості російська сторона заявила лише за травень і червень.

Тиск на оборону

Financial Times зазначає, що така інтенсивність ударів створює безпрецедентне навантаження на російську систему протиповітряної оборони. Через це Москві стає дедалі складніше захищати стратегічні енергетичні, військові та промислові об’єкти.

Директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов заявив, що українські удари зруйнували створене Кремлем враження, ніби повсякденне життя в Росії майже не змінилося через війну.

“На фундаментальному рівні ми бачимо, що Путін припустився ще однієї фатальної стратегічної помилки, вважаючи, що час працює лише на нього. Він не зміг змусити Україну капітулювати, але натомість дав їй достатньо часу, щоб розгорнути масове виробництво далекобійних засобів ураження”, – сказав Пухов.

Він також додав, що Росії доведеться витрачати значні ресурси на посилення своєї протиповітряної оборони, а виробництво достатньої кількості комплексів та ракет-перехоплювачів може стати серйозною проблемою.

Директор Rochan Consulting Конрад Музика зазначив, що українська кампанія вже давно не обмежується лише ударами по нафтопереробній інфраструктурі.

“Україна не просто проводить більше ударів, ніж рік тому. Кампанія еволюціонувала від відносно вузьких атак по нафтовій інфраструктурі до ширшої стратегічної кампанії, спрямованої на одночасне послаблення енергетичної, логістичної, промислової та експортної систем Росії”, – наголосив він.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про початок “40-денної операції впливу”, яку здійснюватимуть українські підрозділи далекобійного ураження. За інформацією Financial Times, попри уповільнення російського наступу на землі, Путін поставив військам завдання до кінця року повністю захопити решту території Донецької області.

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