«Зараз уже ми кожну добу забезпечуємо результати наших далекобійних санкцій проти Росії, також санкцій середньої дальності. Важливо, щоб наші люди в Криму та в інших частинах окупованої території України розуміли, що українська мета – тільки в тому, щоб зробити продовження окупації для окупанта максимально непідйомним. І ми це робимо.

Відзначу також наші операції проти російської нафтової галузі. Їм дуже далеко до стабілізації, хоча вони пробують розказувати щось інше. Треба закінчувати цю війну, і тільки це може бути кроком до нормальності. Хочу подякувати сьогодні всім нашим воїнам – кожному й кожній, хто бʼється заради України, і особливо на таких складних ділянках, як Донеччина, Запорізька область, Харківщина.

Тривають бої також і за Костянтинівку, яку Путін вже приписав собі, але зрозуміло – ніколи не ризикне там з’явитись. Бо насправді його – це тільки Москва, Петербург та резиденції. В цьому й найбільший цинізм цієї війни: особа, яка спирається тільки на своє ближнє коло, на Москву та на улюблені резиденції, спалює все, до чого він може дотягнутися, і вбиває навіть своїх же громадян по тридцять тисяч на місяць щонайменше – просто щоб він один не ухвалював рішення про мир і надалі.

В цьому червні – теж майже 30 тисяч підтверджених уражень російських окупантів на фронті – убитими та важкопораненими. Перші за кількістю уражень серед наших захисників – Центр спецоперацій “Альфа” СБУ, – дякую, воїни! Будемо забезпечувати більше засобів для всіх наших підрозділів – від дипстрайків та тих, що зосереджені на середній дальності й на фронтовому захисті.

Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги. Окремо – для партнерів: будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Patriot’ів – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для Patriot’ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні. Дякую тим, хто допомагає реально. Слава Україні!».



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1593-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Цього тижня росія атакувала Україну близько 2200 БпЛА, понад 1730 КАБами та 106 ракетами – Зеленський (ВІДЕО)