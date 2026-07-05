Упродовж тижня Росія застосувала проти України близько 2200 ударних дронів, понад 1730 керованих авіаційних бомб і 106 ракет різних типів, майже половина з них – балістичні.

Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні Президента України Володимира Зеленського щодо наслідків російських атак, передає Інше ТВ.

«Практично щодня під обстрілами перебувають Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків та Дніпро, наші прикордонні та прифронтові громади. Був масований удар по Києву, який забрав життя 31 людини, і ще 102 отримали поранення. Серед них четверо дітей. Мої співчуття рідним та близьким.

Щодня треба захищати життя від цих атак. Ми вже маємо спроможності ефективно збивати понад 90% дронів, але, на жаль, балістика збивається не вся. І саме на балістику спирається зараз Москва, щоб продовжувати свою війну. І щодня ми працюємо, щоб зміцнювати ППО для України – через PURL і завдяки нашим двостороннім контактам із країнами, які не приєдналися до PURL, але у яких є такі необхідні для нас ракети. Ми посилюємо нашу ППО спільною роботою з європейцями над антибалістикою. Потрібні відповіді від партнерів на наші запити про ППО. Кожен пакет ракет-перехоплювачів – це реальний захист життів. Я дякую всім лідерам, які знаходять можливості допомагати саме так», – мовиться у коментарі Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Ворог атакував українців 4 ракетами та 125 дронами