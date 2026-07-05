У суботу президент Єгипту Абдель-Фаттах ель-Сіссі відкрив новий Стратегічний командний штаб країни, який отримав назву «Октагон» завдяки компоновці з восьми взаємопов’язаних восьмикутних будівель.

Про це повідомляє The Times of Israel, передає Інше ТВ.

Цей величезний комплекс розташований у самому центрі Нової адміністративної столиці, що знаходиться за 45 кілометрів на схід від Каїра.

Сіссі, який також є верховним головнокомандувачем збройних сил, заявив під час церемонії, що цей комплекс «означає значний стрибок у розвитку наших систем командування, управління та керівництва операціями», як йдеться у заяві Державної інформаційної служби країни.

Міністр оборони Єгипту Ашраф Салем Захер зазначив, що цей комплекс «становить ядро державної системи командування, забезпечуючи перенесення Генерального штабу збройних сил для досягнення єдиного контролю завдяки постійному розвитку».

Згідно із заявою, «Октагон» є найбільшим комплексом такого типу на Близькому Сході і слугуватиме адміністративним та оборонним центром, «що об’єднує системи командування, управління, зв’язку та штучного інтелекту». За даними ЗМІ, його площа становить 22 000 акрів.

«Він функціонує як інтегрований центр кризового управління та інтелектуального командування, виступаючи живим втіленням основ Нової Республіки», — йдеться у заяві.

У заяві не вказано, скільки коштувало будівництво нового комплексу.

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