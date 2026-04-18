Єгипет тісно співпрацює з Пакистаном над рамковою угодою, спрямованою на забезпечення тривалого миру між США та Іраном.

Про це заявив у суботу міністр закордонних справ Бадр Абдельатті, повідомляє Reuters, пише УНН.

Бадр Абдельатті зазначив, що Єгипет, Туреччина, Пакистан і Саудівська Аравія координують ширші регіональні зусилля, зосереджені на запобіганні новій ескалації та створенні основи для післявоєнного безпекового устрою, наголошуючи на важливості захисту країн Перської затоки та стабілізації енергетичних ринків, ланцюгів постачання та продовольчої безпеки.

