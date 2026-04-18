Про це заявило Об’єднане військове командування КВІР, яке на сьогодні можна вважати єдиною реальною владою Ірану. Отже, у КВІР заявили, що контроль над Ормузькою протокою знову повернувся до попереднього стану через триваючу блокаду іранських портів з боку США.

Як передає іранська телерадіокомпанія IRIB, командування КВІР зазначило, що США не виконали взяті на себе зобов’язання і «продовжують вчиняти акти піратства та морських грабежів під прикриттям так званої блокади».

Тому Ормузька протока, ця стратегічна водна артерія, зараз перебуває під суворим управлінням і контролем збройних сил. І так буде до тих пір, доки США не відновлять повну свободу судноплавства для суден, що курсують з Ірану до пунктів призначення і назад, — йдеться у заяві.

