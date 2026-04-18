Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що невдовзі для Куби настане “новий світанок”, який американці готові їй забезпечити. У своїй промові на заході Turning Point USA Трамп вкотре висловив наміри щодо Куби, наголосивши, що кубинці протягом десятиліть чекали на ці зміни, пише Кореспондент.

Лідер США звернув увагу на свою роль як “миротворця”, заявивши, що саме його прихід до влади відновив впевненість у могутності США, яка раніше перебувала під сумнівом.

“До того, як я обійняв посаду, люди вважали, що Америка занепадає і що її могутність йде на спад; тепер уже ніхто так не думає”, – підкреслив Трамп.

Він також згадав про завершення восьми воєн за час свого перебування на посаді і натякнув на можливість втручання у Кубі.

“Дуже скоро ця велика сила (США. – Ред.) також принесе день, який готувався 70 років. Він називається “новий світанок для Куби”. Ми допоможемо їм з Кубою. У нас багато чудових кубинських американців, людей, яких жорстоко поводилися, чиї сім’ї були вбиті та над якими знущалися. І тепер дивіться, що станеться”, – заявив політик.

Трамп резюмував, що втручання США може призвести до звільнення кубинського народу від тривалих обмежень і репресій.