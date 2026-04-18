Зірковий форвард “Інтер Маямі” та збірної Аргентини Ліонель Мессі придбав іспанський футбольний клуб “Корнелья”. Про це повідомляє офіційний сайт клубу, пише УНН.

За інформацією пресслужби, аргентинець став власником 100% акцій клубу. Деталі угоди не розголошуються.

Наразі “Корнелья” виступає у Терсера федерасьйон – п’ятому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії. Клуб базується в Каталонії.

Через систему клубу в різний час проходили відомі футболісти, зокрема воротар “Арсенала” Давід Райя, захисник “Барселони” Херард Мартін, Кейта Бальде, а також Жорді Альба – колишній партнер Мессі по “Барселоні” та “Інтер Маямі”.

“Корнелья” заснована у 1951 році та представляє місто Корнелья-де-Льобрегат. Найбільшим досягненням клубу є виступи у Сегунді B (третій рівень іспанського футболу), а також участь у Кубку Іспанії, де команда проходила кілька стадій і вибивала сильніших суперників.