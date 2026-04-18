У п’ятницю, 10 квітня, коли директор ФБР Каш Патель готувався піти з роботи на вихідні, він намагався увійти до внутрішньої комп’ютерної системи. Він швидко переконався, що його заблокували, і запанікував, шалено телефонуючи помічникам і союзникам, щоб повідомити, що його звільнили з Білого дому, за словами дев’яти осіб, знайомих з його роботою. Двоє з цих людей описали його поведінку як «паніку». А все тому, що він знає – звільняти його є за що. І це “за що” – алкоголь.

Про це пише Atlantic із посиланням на свої джерела.

Патель керує агентством, в якому працює близько 38 000 осіб, включаючи багатьох, хто навчений розслідувати та перевіряти інформацію, яка може бути представлена ​​під присягою в суді. Новина про його емоційний спалах рикошетом поширилася бюро, викликавши балачки серед чиновників, а в деяких кутках будівлі – висловлювання полегшення. Білий дім відповів на дзвінки з бюро та від членів Конгресу, які запитували, хто тепер керує ФБР.

Виявилося, що все ще Патель. Його не звільнили. Проблема з доступом, за словами двох осіб, знайомих з цим питанням, ймовірно, була технічною помилкою, і її було швидко вирішено. «Це все зрештою було нісенітницею», – сказав один чиновник ФБР.

Але Патель, за словами кількох нинішніх чиновників, а також колишніх чиновників, які залишалися близькими до нього, глибоко стурбований тим, що його робота під загрозою. У нього є вагомі підстави так думати, зокрема, деякі з них пов’язані з тим, що свідки назвали нападами надмірного вживання алкоголю. Ми з моєю колегою Ешлі Паркер повідомляли на початку цього місяця, що Патель був серед чиновників, яких, як очікується, звільнять після усунення генерального прокурора Пем Бонді 2 квітня. «Ми всі просто чекаємо на звістку», що Патель офіційно звільнився з керівної посади, сказав мені цього тижня чиновник ФБР, а колишній чиновник сказав моєму колезі Джонатану Леміру, що Патель «справедливо параноїк». Високопоставлені члени адміністрації Трампа вже обговорюють, хто може його замінити, за словами чиновника адміністрації та двох людей, близьких до Білого дому, які були знайомі з розмовами.

У відповідь на детальний список із 19 запитань, речниця Білого дому Кароліна Лівітт заявила мені, що за часів Дональда Трампа та Пател «злочинність по всій країні впала до найнижчого рівня за понад 100 років, і багато відомих злочинців опинилися за ґратами. Директор Пател залишається ключовим гравцем у команді адміністрації з питань правопорядку». Виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш сказав мені у своїй заяві: «Пател досягла більшого за 14 місяців, ніж попередня адміністрація за чотири роки. Анонімно отримані хіти не є журналістикою».

ФБР відповіло заявою, яку приписують Пателю: «Надрукуйте це, все неправда, побачимося в суді — принесіть свою чекову книжку».

Епізод із блокуванням ІТ-систем є символічним для бурхливого перебування Пателя на посаді директора ФБР: він непередбачуваний, підозрілий до інших і схильний робити поспішні висновки, перш ніж матиме необхідні докази, за словами понад двох десятків людей, яких я опитав щодо поведінки Пателя, включаючи нинішніх та колишніх посадовців ФБР, співробітників правоохоронних та розвідувальних служб, працівників індустрії гостинності, членів Конгресу, політичних діячів, лобістів та колишніх радників. Розмовляючи на умовах анонімності для обговорення конфіденційної інформації та приватних розмов, вони описали перебування Пателя на посаді як провал менеджменту, а його особисту поведінку як вразливість національної безпеки.

Вони сказали, що проблеми з його поведінкою виходять далеко за рамки того, що було відомо раніше, і включають як помітне сп’яніння, так і незрозумілі прогули. Його поведінка часто тривожила посадовців ФБР та Міністерства юстиції, навіть попри те, що він заручився підтримкою Білого дому за свою активну участь у зусиллях Трампа, спрямованих на те, щоб налаштувати федеральні правоохоронні органи проти ймовірних політичних ворогів президента.

Кілька чиновників повідомили мені, що вживання алкоголю Пателем постійно викликає занепокоєння в уряді. Вони сказали, що він відомий тим, що п’є до ступеня явного сп’яніння, у багатьох випадках у приватному клубі Ned’s у Вашингтоні, округ Колумбія, у присутності співробітників Білого дому та інших адміністрацій. Він також відомий тим, що надмірно п’є в Poodle Room у Лас-Вегасі, де він часто проводить частину своїх вихідних. На початку його перебування на посаді зустрічі та брифінги доводилося переносити на пізніший час дня через його алкогольні вечори, розповіли мені шість нинішніх та колишніх чиновників, а також інші особи, знайомі з графіком Пателя.

За даними, наданими Міністерству юстиції та посадовцям Білого дому, протягом минулого року його охоронці неодноразово мали труднощі з розбудженням Пателя, оскільки він, здавалося, був п’яний. Запит на «обладнання для проникнення» — яке зазвичай використовується спецпідрозділами та групами з порятунку заручників для швидкого проникнення до будівель — був зроблений минулого року, оскільки Патель був недоступний за замкненими дверима, за словами кількох людей, знайомих із запитом.

Деякі колеги Пателя з ФБР стурбовані тим, що його особиста поведінка стала загрозою громадській безпеці. Очікується, що директор ФБР буде доступним і зосередженим на своїй роботі, особливо коли країна перебуває у стані війни з державою-спонсором тероризму. Чинні та колишні чиновники розповіли мені, що вони давно хвилюються про те, що станеться у разі внутрішнього терористичного нападу, поки Патель перебуває при владі, і вони сказали, що їхні побоювання значно зросли за тижні після того, як Трамп розпочав свою військову кампанію проти Ірану. «Саме це не дає мені спати ночами», — сказав один чиновник.

Атель прибув до ФБР на початку 2025 року як дуже суперечлива фігура. Він пройшов шлях від державного захисника в Маямі до помічника Конгресу та, зрештою, посадовця з національної безпеки за часів першої адміністрації Трампа. Під час слухань щодо затвердження Пателя на посаду директора ФБР, голова Судового комітету Сенату від Республіканської партії Чак Грасслі висловив оптимізм щодо того, що кандидат Трампа впровадить вкрай необхідні реформи. «Він — правильний агент змін для ФБР», — сказав сенатор, додавши, що бюро потребує «великої перестановки».

Відповідаючи на запитання скептично налаштованих демократів, Патель пообіцяв, що «жодних каральних заходів не буде» і що йому невідомо про жодні плани покарати співробітників ФБР, які брали участь у розслідуваннях проти Трампа. Демократи були не єдиними, хто з підозрою ставився до Пателя, який мав досвід прихильності до надуманих теорій змови, включаючи ідею про те, що ФБР та його інформатори допомогли спровокувати напад на Капітолій США 6 січня 2021 року з метою саботажу руху MAGA. Кілька республіканців вагалися, чи підтримувати його. Але кампанія тиску з боку Білого дому та його союзників зрештою перемогла, і Пателя було затверджено 51 голосом проти 49.

У ФБР, яке постраждало від низки скандалів, багато хто сподівався, що Патель зможе дати бюро новий початок. Але навіть багато хто з тих, хто був захоплений його приходом, з того часу розчаровані. Чиновники заявили, що Патель нерегулярно присутній у штаб-квартирі ФБР та польових офісах, і що він посилив існуючі бюрократичні перешкоди агентства. Кілька нинішніх та колишніх чиновників сказали мені, що Патель часто відсутній або недоступний, що затримує прийняття термінових рішень, необхідних для просування розслідувань. Кілька разів, як сказав мені чиновник, затримки Пателя призводили до того, що зазвичай незворушні агенти «втрачали самовладання».

Патель також заслужив репутацію людини, яка діє імпульсивно під час розслідувань з високими ставками. Наприклад, він тріумфально оголосив у соціальних мережах, що ФБР «затримало особу, що підпадає під відповідальність» у справі про стрілянину в Університеті Брауна в грудні. Цю особу невдовзі звільнили, поки агенти продовжували полювати на вбивцю.

Тим не менш, у Пателя є свої шанувальники. Президент був задоволений зусиллями Пателя щодо звільнення агентів, які працювали над справами 6 січня та іншими розслідуваннями щодо Трампа. Президент також зазначив, що його відносно не турбують скарги на Пателя з боку ФБР, за словами Білого дому та інших посадовців адміністрації. Це не дивно: Патель вважає багатьох ветеранів бюро антитрамповськими агентами «глибинної держави», які працювали проти нього та його послідовників. Але Патель іноді викликав гнів президента. Трамп скаржився, що директор ФБР, здається, не готовий до телевізійних виступів, і що деякі гучні розслідування, які він доручив Пателю вести, не просувалися достатньо швидко. До них належать розслідування колишніх посадовців адміністрації Байдена та інших політичних опонентів.

Нерегулярна відвідуваність Пателя офісу та його охоча використання пільг і подорожей, пов’язаних з роботою, також викликали занепокоєння в Білому домі. Дехто у Західному крилі стежив за заголовками про використання Пателем літака ФБР для особистих справ, а також за чутками про його любов до вечірок, і висловив побоювання, що Трамп погано відреагує, якщо зосередиться на цих сюжетних лініях.

У посібнику з етики О.Дж. зазначено, що «співробітнику заборонено систематично вживати алкоголь або інші сп’янілі речовини у надмірних кількостях». Генеральний інспектор департаменту попередив, що вживання алкоголю поза роботою може не лише погіршити судження співробітників, але й зробити їх вразливими до експлуатації чи примусу з боку іноземних супротивників.

Вживання алкоголю Пателем не є секретом. Під час офіційної поїздки до Італії в лютому його зняли на відео, коли він п’є пиво з чоловічою олімпійською збірною США з хокею після їхньої перемоги на золотій медалі. Цей інцидент спонукав президента, який не п’є, а брат якого помер після тривалої боротьби з алкоголізмом, зателефонувати директору ФБР, щоб висловити своє невдоволення, повідомляють два чиновники, знайомі з цим дзвінком. Але чиновники сказали мені, що вживання алкоголю Пателем виходить далеко за рамки випадкового пива. Посадовці ФБР та інші члени адміністрації приватно ставили під сумнів, чи відіграв алкоголь роль у випадках, коли він поширював неточною інформацією про активні розслідування правоохоронних органів, зокрема після вбивства Чарлі Кірка.

Багато людей, які спілкувалися зі мною, сказали, що бояться висловлювати свої занепокоєння щодо Пателя публічно або через традиційні канали інформаторів, оскільки він агресивно придушує будь-кого, кого вважає недостатньо лояльним. За вказівкою Пателя співробітників ФБР перевіряють на поліграфі, щоб виявити витоків інформації. Один колишній чиновник розповів мені, що на цих сесіях співробітників бюро запитували про їхню думку щодо ймовірних «ворогів» Пателя, а також про те, чи говорили вони коли-небудь щось зневажливе про директора чи президента.

Патель зберіг свою посаду частково завдяки своїй відданості використанню федерального уряду для нападів на політичних чи особистих супротивників президента. У своїй книзі 2023 року «Урядові гангстери» Патель склав список колишніх та нинішніх урядовців, яких він стверджував корумпованими або нелояльними. В інтерв’ю того року в подкасті Стіва Беннона Патель сказав, що планує «переслідувати» представників ЗМІ за їхнє висвітлення виборів 2020 року, висунувши кримінальні або цивільні звинувачення. Патель очолив чистку серед людей, яких він вважає антитрамповськими «змовниками» або «ворогами» всередині ФБР. Це включало звільнення людей, початок внутрішніх розслідувань та тиск на агентів, щоб вони звільнилися, коли вони чинили опір — або, як сприймалося, чинили опір — вимогам Пателя або ставили під сумнів їхню законність.

Деякі співробітники ФБР стурбовані тим, що поведінка Пателя зробила країну більш вразливою. Один колишній високопоставлений співробітник розвідки сказав мені, що в штаб-квартирі ФБР бракує досвіду, а в польових офісах високий рівень плинності кадрів через добровільні звільнення та чистоки за наказом Пателя. В результаті від працівників ФБР вимагають більшого з меншими ресурсами та меншим керівництвом зверху. «Відсутній інстинктивний рівень м’язової пам’яті або розсудливості, необхідний для виявлення та протидії терористичній атаці», — сказав колишній чиновник. Нинішній чиновник описав, як люди в бюро почуваються обложеними та розчарованими — або навіть розлюченими.

За кілька днів до початку війни Сполучених Штатів з Іраном Патель звільнив членів контррозвідувального підрозділу, який частково займався питаннями Ірану. Директор заявив у свідченнях перед Конгресом, що агентів звільнили, оскільки їхня робота з розслідування поводження Трампа з секретними документами порушила етичні правила бюро. Але кілька чиновників сказали мені, що вони стурбовані тим, що звільнення були поспішними і що це залишить США в нестачі кадрів у вирішальний момент.

Патель публічно заявив, що ФБР має продемонструвати свою «жорстокість», і чиновники, з якими я розмовляв, сказали, що він також зациклений на цьому образі в приватному житті. Нещодавно він висловив розчарування зовнішнім виглядом товарів ФБР, скаржачись, що вони недостатньо лякають. Чиновники звикли до такої поведінки і навчилися закочувати на неї очі. Але вони сказали, що абсурдність маскує реальні побоювання щодо того, що керівництво Пателя означало для установи, на яку країна покладається в питаннях національної безпеки та безпеки своїх громадян. «Частина мене рада, що він витрачає свій час на нісенітниці, бо це менш небезпечно для верховенства права, для американської громадськості», – сказав мені один чиновник, – «але це також означає, що у нас немає справжнього функціонуючого директора ФБР».