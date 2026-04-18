Уражено чотири об’єкти нафтопереробної галузі рф. Зафіксовано пожежі, підтвердили у Генштабі.

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі рф.

Вирують пожежі на нафтопереробних заводах “Новокуйбишевський” та “Сизранський” у Самарській області рф, нафтоналивному терміналі “РПК-Высоцк “Лукойл-2″ у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції “Тихорєцк” у Краснодарському краї.

Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, уражено низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

Також наші воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.