Китай розглядає можливість взяти під контроль збагачений уран Ірану або ж сприяти зниженню його рівня до 440 кілограмів, повідомляє Associated Press із посиланням на дипломата, обізнаного з позицією Пекіна, пише Iнтерфакс.

Наразі, як зазначається, США розглядають варіант, за якого саме вони могли б взяти під контроль відповідний матеріал.

Однак за словами дипломат, який побажав залишитися анонімним Китай, який є найбільшим торговельним партнером Ірану, сигналізує про готовність долучитися до процесу, якщо Вашингтон і Тегеран звернуться з проханням про зниження рівня збагаченого урану або його переробку до рівня, придатного для цивільного використання.

У матеріалі також нагадується, що у 2015 році в межах Спільного всеосяжного плану дій Іран передав до Росії близько 11 000 кг низькозбагаченого урану для виконання ключових умов ядерної угоди.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп стверджував, що в межах майбутньої угоди з Іраном Тегеран передасть Вашингтону збагачений уран.