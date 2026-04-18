Сьогодні українські ТГ-канали активно постять відео, на якому зафіксовано, як в одному із столичних салонів грумерка під час стрижки знущалася з собаки під час процедури.

Поліцейські повідомили, що перевіряють інформацію щодо можливого жорстокого поводження із собакою в одному із грумінг-салонів столиці

Інформацію про інцидент правоохоронці виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо, заяв чи повідомлень щодо вказаної події до поліції не надходило.

Для перевірки викладених відомостей та встановлення всіх обставин на місце події скеровано співробітників Солом’янського управління поліції.

Наразі триває перевірка. За її результатами буде надано правову кваліфікацію.

Колишня працівниця грумінг-салону прокоментувала у Threads цю історію і заявила про випадки грубого поводження з тваринами під час процедур. За її словами, після того як вона почала про це говорити всередині колективу, її звільнили.

«За гарною стрижкою не завжди стоїть добре ставлення. Після процедур песиків повертали власникам спокійно й з посмішкою, і ніхто навіть не підозрював, що відбувалося до цього моменту», — розповіла вона.