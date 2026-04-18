У п’ятницю, 17 квітня, у Миколаєві відбулися загальні збори представників громадських об’єднань ветеранів області, під час яких обрали представника регіону до складу Ради ветеранів війни за незалежність України при Міністерстві у справах ветеранів України.

Про це пише Миколаївська обласна державна адміністрація у Фейсбуцi.

Участь у зборах взяли ветерани та представники ветеранських організацій Миколаївщини. До обрання були допущені два кандидати – Микола Лінчаковський, делегований громадською організацією «ВЕТЕРАН ПЛЮС», та Володимир Винокуров від громадської організації «Веселинівська спілка патріотичних сил».

Перед початком голосування кандидати представили ветеранській спільноті своє бачення роботи у складі Ради. У голосуванні взяли участь 44 ветерани з правом голосу.

За результатами таємного голосування одноголосно підтримано кандидатуру Миколи Лінчаковського. Саме він представлятиме Миколаївщину у Раді ветеранів війни за незалежність України при Міністерстві у справах ветеранів України.

Зазначимо, що розвиток ветеранської політики, підтримка Захисників і Захисниць України та посилення взаємодії між державою і ветеранською спільнотою залишаються важливими напрямами роботи на Миколаївщині.

Серед присутніх на заході були заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі, а також виконуюча обов’язки начальника відділу з питань ветеранської політики Миколаївської ОВА Наталія Мороз, яка модерувала збори. Також до заходу в онлайн-форматі долучилася радниця Міністра у справах ветеранів України Вікторія Сісецька.