СБУ влаштувала результативне «полювання» в Криму: уражено 3 кораблі, РЛС і логістику ворога.

Про це повідомила пресслужба СБ.

Бійці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ провели комплексну операцію на ТОТ АР Крим, під час якої уражено одразу три військових кораблі рф:

Великий десантний корабель ВМФ рф «Ямал»

Великий десантний корабель ВМФ рф «Азов»

Військовий корабель невстановленого типу.

Також є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 «Грачонок».

Окрім того, безпілотники «Альфи» СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи «Дельфін», РЛС МР-10М1 «Мис-М1», резервуари з паливом на нафтобазі «Югторсан».

СБУ системно і послідовно нищить ворога по всій лінії фронту, включно з тимчасово окупованим Кримом. Воїни Служби знижують боєздатність флоту, цілеспрямовано підривають логістику та позбавляють противника можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу. Кожне ураження кораблів та критичної інфраструктури має накопичувальний ефект і напряму впливає на здатність рф вести війну. Ця робота не зупиниться: інтенсивність і глибина операцій СБУ лише зростатимуть, поки ворог не втратить можливість діяти на українській території.