У суботу, 18 квітня, на Землі триватиме сильна магнітна буря. Її інтенсивність підвищилася до К-індексу 6, що відповідає червоному рівню. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані з Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Магнітна буря триватиме протягом суботи, а її вплив буде найбільш відчутним у другій половині дня. За прогнозами, найбільша активність припаде на період із 14:00 до 18:00 за київським часом.

Саме в ці години геомагнітне поле Землі зазнаватиме найсильнішого впливу, а сила бурі досягне максимуму.

Крім того, магнітні бурі можуть по-різному впливати на Землю залежно від їх інтенсивності. Під час сильних спалахів можливе зниження якості супутникових комунікацій і навігації.

Зокрема, це може призвести до тимчасових збоїв у роботі GPS-систем. Також не виключені перебої в роботі деяких електричних пристроїв і техніки, які залежать від супутникового позиціонування.