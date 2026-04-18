Головне завдання правоохоронців – це забезпечення публічної безпеки та оперативне реагування на факти можливого виявлення підозрілих предметів чи осіб.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, у дні вшанування пам’яті померлих кількість екіпажів поліції збільшена. Патрульні та поліцейські діалогу, додаткові слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками працюють у посиленому режимі. Правоохоронці спільно із представниками добровольчих та громадських формувань стежать за правопорядком поблизу кладовищ.

Поліцейські закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати до найближчого укриття. Уникайте скупчень людей та, за можливості, скоротіть час перебування на кладовищах.

Будьте відповідальними – дотримуйтеся вимог правил дорожнього руху, особистої та мінної безпеки.

У разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів у жодному разі їх не торкайтеся, негайно повідомляйте операторам спецліній 101 або 102.



