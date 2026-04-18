У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом «Інтерсіті+» сполученням Київ — Перемишль.

Про це повідомили в Укрзалізниці, передає Інше ТВ.

Усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розміщено на станції, за ними вже прямує підмінний поїзд.

Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда. Також домовляємося з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.

Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда Укрзалізниці для допомоги та з’ясування обставин інциденту.

