Збірна України з тенісу вперше в історії увійшла до топ-3 світового рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг, пише Iнтерфакс.

“Історичне досягнення: збірна України з тенісу вперше в історії увійшла до топ-3 світового рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг – найбільшого міжнародного командного змагання в жіночому тенісі”, – йдеться у повідомленні НОК у Телеграм у суботу.

Зазначається, що це стало можливим завдяки впевненій перемозі над збірною Польщі (4:0) у кваліфікації. Свої перемоги команді принесли Марта Костюк, Еліна Світоліна, Олександра Олійникова та дует сестер Кіченок —Людмила та Надія.

Наразі збірну України випереджають лише представниці Італії та Великої Британії. Попереду на українську команду, капітаном якої є Ілля Марченко, чекає фінальна частина турніру, що пройде у вересні в китайському Шеньчжені.

У НОК нагадали, що у минулому році українські тенісистки вперше потрапили до топ-5 світового рейтингу після історичного виходу до півфіналу турніру.