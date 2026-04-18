Після кількох тижнів напруження на Близькому Сході та нестабільного припинення вогню між Іраном і США європейські столиці намагаються запропонувати власний сценарій деескалації.

Як повідомляють ЗМІ, 17 квітня у Парижі президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосили про створення багатонаціональної «нейтральної» місії для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці — одному з ключових енергетичних вузлів світу.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

Ініціатива стала результатом зустрічі в Єлисейському палаці за участі європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Мерца та глави уряду Італії Мелоні. До обговорення долучилися також представники кількох десятків країн — як європейських, так і з інших регіонів — у форматі відеоконференції. За словами британської сторони, понад десяток держав уже заявили про готовність долучитися до місії.

Йдеться про створення міжнародної присутності, яка мала б гарантувати свободу навігації в Ормузькій протоці після стабілізації ситуації. Цей морський коридор є критично важливим для глобальної економіки: через нього проходить близько 20% світових поставок нафти та газу. Саме тому блокування протоки після ескалації конфлікту наприкінці лютого спричинило різке зростання цін на енергоносії та посилило тиск на світову економіку.

Париж і Лондон підкреслюють, що нова місія матиме виключно оборонний характер. Її основні завдання — заспокоїти комерційний морський сектор, підтримати операції з розмінування та сприяти відновленню безпечного судноплавства. Французька сторона також наголошує: свобода навігації в Ормузькій протоці є «негайним пріоритетом» з огляду на глобальні економічні наслідки нинішньої кризи.

Водночас політична архітектура цієї ініціативи є показовою. Сполучені Штати, які безпосередньо залучені до конфлікту з Іраном, до місії не входять. Як зазначають у Єлисейському палаці, новий формат має об’єднати лише країни, що не є сторонами протистояння. Ідея полягає у створенні «третього шляху» — між політикою максимального тиску, яку раніше застосовував Вашингтон, та прямою військовою ескалацією.

Цей підхід не є однозначним навіть усередині Європи. Зокрема, німецька сторона виступала за участь США в операції. Втім, Париж наполягає на збереженні автономного формату, підкреслюючи, що мова йде не про коаліцію, а про стабілізаційну місію.

Реалізація проєкту безпосередньо залежить від ситуації на місці. Наразі припинення вогню між Іраном і США залишається крихким, а переговори щодо його продовження — невизначеними. Іран, як і раніше, контролює прохід через протоку, тоді як США запровадили обмеження щодо суден, пов’язаних з іранськими портами.

За цих умов європейська ініціатива виглядає спробою повернути контроль над стратегічною артерією глобальної торгівлі без прямого втягування у конфлікт. У Парижі наголошують: для запуску місії необхідні чіткі гарантії з обох сторін — зокрема, зобов’язання Ірану не атакувати судна, а США — не блокувати їхній рух.

Окремо підкреслюється, що Ормузька протока не повинна бути замінована, а також не може стати об’єктом фінансового контролю — зокрема, у вигляді можливих «прохідних зборів», про які раніше заявляли в Тегерані. Фактично йдеться про повернення до статус-кво, що існував до початку конфлікту.

