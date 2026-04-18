Від початку повномасштабного вторгнення росія системно завдає ударів по культурній та історичній спадщині України. За цей час пошкоджено тисячі об’єктів, частина з них зруйнована повністю. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Дмитро Лубінець, передає УНН.

Те, що для нас є національним скарбом, для ворога – чергова ціль. росія свідомо нищить нашу культурну та історичну спадщину, намагаючись стерти українську пам’ять – заявив Дмитро Лубінець.

За наявними даними, з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 1 707 об’єктів культурної спадщини та 2 503 об’єкти культурної інфраструктури, а 513 із них – зруйновані вщент.

Це акти терору, які мають отримати жорстку міжнародну оцінку. Дякую працівникам та працівницям, які під обстрілами зберігають, документують та захищають нашу спадщину в музеях, архівах, громадах… Закликаю світ захистити українську історичну та культурну спадщину. Зберегти коріння – наш обов’язок перед майбутніми поколіннями – наголошує Омбудсман.