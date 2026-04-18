Як повідомили у поліції, попередньо, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється. Поліція проводить спецоперацію по затриманню злочинця в Голосіївському районі.

Як повідомляють місцеві пабліки, чоловік років 60-ти почав стріляти по людях із автомата. Потім біг вулицею і стріляв у всіх, кого бачив.

Одного чоловіка ймовірно вбив, впритул вистреливши йому в голову.

Київські ТГ-канали, що йдеться вже про 4 загиблих, і що нападник закрився у супермаркеті з людьми. КОРД готується до штурма.