У Російській Федерації розглядають три можливі сценарії подальшого розвитку повномасштабної війни проти України. Багато чого залежить від наступальних спроб Росії та її економічного стану, а також від того, які саме групи впливу всередині російських еліт в оточенні кремлівського диктатора Володимира Путіна матимуть найбільший вплив на нього.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко в ефірі Радіо Хартія, інформують «ФАКТИ».

Перший сценарій – війна до 2028 року

Згідно з аналізом Центру протидії дезінформації при РНБО, політичне керівництво Росії налаштовується на довготривалу війну проти України, розраховану ще на кілька років.

Як зазначив Коваленко, росіяни коригуватимуть цей сценарій, залежно від результатів весняно-літньої наступальної кампанії, яку вони фактично вже розпочали на прикордонні Харківської та Сумської областей, де намагаються відтягнути частину українських сил.

За його словами, Росія зосереджує основні сили на Сході України та стягує резерви на Запорізький напрямок.

На думку Коваленка, якщо диктатор Путін вирішить виснажувати українців тривалою війною ще як мінімум два роки, то російській владі не уникнути рішення про нову хвилю часткової або загальної мобілізації, особливо з огляду на інтенсивність втрат.

Другий сценарій – замороження війни

Певні представники російських еліт, прагнучи відновити бізнес-зв’язки та зняти санкційні обмеження, просувають ідею заморожування війни.

Як зазначив Коваленко, вони розраховують на укладання вигідних контрактів із Заходом, зокрема США, але такий дипломатичний маневр стане можливим лише після того, як Кремль оцінить результати своєї воєнної кампанії влітку.

«Тобто літній наступ в будь-якому випадку вони проводитимуть в надії захопити Донбас. Після чого можливе замороження, якщо оберуть цей сценарій», – стверджує керівник Центру протидії дезінформації.

Третій сценарій – протистояння з ЄС

Гібридний сценарій агресії проти країн Балтії може включати атаки безпілотниками та рейди диверсійно-штурмових груп. У Росії вважають, що у відповідь на такі провокації ні Туреччина, ні США не наважаться на повномасштабне застосування військової сили в межах НАТО.

Як зазначив Коваленко, якщо росіяни побачать, що реакції з боку НАТО немає, то можуть завдати ударів по території Німеччини або інших країн Європейського Союзу, де розташовані оборонні підприємства.

Проте Російській Федерації потрібна буде додаткова мобілізація, щоб реалізувати третій сценарій війни проти України, наголосив керівник Центру протидії дезінформації.

На його думку, Кремль не зможе вести війну на два фронти, маючи лише найманців.

Крім цього, всі сценарії залежать від стану російської економіки, дій союзників, єдності НАТО та запровадження санкцій проти РФ.

Як стверджує Коваленко, існує ризик, що США та Туреччина залишаться осторонь у разі нападу на одного з членів НАТО. За таких обставин Європа змушена розбудовувати власну систему оборони, наголосив він покладаючись виключно на власні ресурси.

