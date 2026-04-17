Про це повідомляється на Телеграм-каналi Володимира Зеленського.

“Була доповідь Головкома Олександра Сирського. Перш за все по фронту – дякую всім нашим підрозділам, які зберігають позиції та стримують російські штурми. У квітні зберігається високий темп знищення окупантів. Росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо.

Також фіксуємо намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил – найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу. У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил.

За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок.

Обговорили з Головнокомандувачем також і наші подальші далекобійні операції. Слава Україні!”