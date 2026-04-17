“Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позицій одне одного. Україна справді має карти. Ми вітаємо зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру”, – цитує міністра Андрія Сибігу МЗС.

“Переговорні групи в постійному контакті. Ми очікуємо візиту американської переговорної групи в Україну для обговорення, як рухатися вперед. Маємо збільшувати тиск на РФ і послаблювати Росію – це єдиний шлях пришвидшити мирні зусилля. Ми готові до припинення вогню. Путін має усвідомити, що ніколи не досягне цілей на полі бою”, – зазначив міністр.

Андрій Сибіга також закликав зупинити російські нелегальні рекрутингові кампанії:

“Росія втрачаючи велику кількість солдат розпочала незаконні кампанії з рекрутингу іноземців, насамперед в Африці та Азії. Понад триста полонених іноземців які воювали за РФ зараз в українському полоні”, сказав він.

Андрій Сибіга назвав три елементи, що відображають поточну ситуацію на полі бою: Ми тримаємо лінію фронту, намагаємося закрити небо й діяти асиметрично проти Росії.

“Чисельна перевага в живій силі перестає бути вирішальною завдяки використанню нами безпілотних технологій”.