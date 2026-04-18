Як повідомляло ІншеТВ, У Києві чоловік відкрив стрілянину по людях, є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

Віталій Кличко, мер Києва, повідомив, що сСеред поранених на вулиці в Голосіївському районі – дитина. Її медики транспортують у лікарню. Дорослих поранених оглядають на надають допомогу на місці.

За інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі.

У лікарні столиці госпіталізували пʼятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці.

Серед поранених і охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок.

Операція з його затримання триває.