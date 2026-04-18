Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК і СП.

-Інформуємо, що вчора, 17 квітня, близько 22:20 у приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони.

Внаслідок рішучих дій військовослужбовців нападників було зупинено. На місце події прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Ще один фігурант нападу розшукується.

Під час масштабної війни із російськими окупантами силу й злість варто було б застосовувати проти ворога. Однак, на жаль, знаходяться ті, хто вважає за можливе деморалізувати власне суспільство й нападати на своїх же військових.

Наголошуємо, що і за українським законодавством, і за законами моралі, такі вчинки не мають подвійних трактувань. Правову оцінку цьому злочину надасть суд. Ведеться досудове розслідування. Нападники, безсумнівно, понесуть відповідальність згідно чинного законодавства, йдеться у повідомленні.