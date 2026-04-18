Вчора, 17 квітня, у Кропивницькому травмувався військовий з групи оповіщення резервістів та військовозобов’язаних. Це сталося під час перевірки документів.

Про це Суспільному розповіла начальниця групи комунікацій обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Поліна Кравченко.

За її даними, представники групи оповіщення з поліцейськими зупинили чоловіка для перевірки документів. Він відмовився їх показати та намагався втекти.

“Під час руху машини травмувався військовослужбовець ТЦК (територіального центру комплектування), який входив до складу групи оповіщення. На місце викликали медиків, надали йому необхідну допомогу. Його стан оцінили як задовільний, загрози життю немає. У нього забій колінних суглобів”.

За словами Поліни Кравченко, військовий відмовився їхати в лікарню. Водія затримали.

“За вчинення подібних дій передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. Умисне невиконання законних вимог, а також дії, що створюють загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців і правоохоронців, є неприпустимими. Всі хочуть перемоги, всі хочуть миру. Але наразі цивільне населення просто не до кінця усвідомлює, що вони такими діями спричиняють зворотню сторону перемоги. Лише об’єднавши всі зусилля, ми зможемо досягнути перемоги на фронті, — сказала Поліна Кравченко.

Відео, як водій на капоті везе військовослужбовця ТЦК, очевидці події виклали у соціальні мережі.