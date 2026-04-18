Французький суд присудив іноземцям штрафи за серію графіті з домовинами, що натякали на війну в Україні.

Сімом громадянам Молдови присудили штрафи від €1 тис. до €10 тис. за нанесення на будівлі в Парижі графіті із зображенням домовин з нятком на війну в Україні. Про це повідомляє Кореспондент.

Присуд оголосив виправний суд Парижа 16 квітня. П’ять фігурантів мають сплатити штрафи по €1 тис., один – €7 тис., а організатор – €10 тис. Жоден з обвинувачених не був присутній на засіданні, яке відбулося 23 лютого.

Заразом суд виправдав їх за основним звинуваченням – “деморалізація армії”, за яким прокуратура Франції вимагала тюремного ув’язнення.

Інциденти сталися в червні 2024 року в Парижі. 7 червня на будівлях Національних зборів Франції з’явилися графіті із зображенням труни та написом “французькі військові в Україні”.

Через 15 днів аналогічні написи з’явилися на будівлях AFP і Le Figaro з гаслами Stop the death now! (“Зупиніть смерть сьогодні!”) і Mriya Ukraine (“Мрія України”).

В деяких місцях Парижа намалювали графіті з домовиною з крилами літака і написом “Міражі для України”.

Справа входить до серії розслідувань про можливе іноземне втручання у Франції: малювання зірок Давида в Паризькому регіоні, червоних відбитків рук на Меморіалі Голокосту та розміщення свинячих голів коло мечетей.

Експерти та спецслужби регулярно пов’язують ці акції з Росією. Остання традиційно заперечує будь-яку причетність.

Паралельно з графіті з трунами у Франції розслідували схожий інцидент, коли біля підніжжя Ейфелевої вежі було виявлено п’ять домовин з написом “Французькі солдати в Україні”.