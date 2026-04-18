Уряд США підтримав потенційний продаж Німеччині систем бойового управління для надводних кораблів на суму до 11,9 мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Йдеться про постачання інтегрованих бойових систем на базі AEGIS, включно з обчислювальним обладнанням і радарами для оснащення до восьми кораблів.

Основними підрядниками можуть стати американські оборонні компанії Lockheed Martin та RTX.

У Держдепартаменті США зазначили, що угода спрямована на зміцнення безпеки союзника по НАТО та підвищення сумісності німецьких ВМС із силами США та іншими партнерами.

Про потенційний продаж вже офіційно повідомили Конгрес США. Водночас це лише попереднє схвалення – остаточні параметри контракту ще мають бути узгоджені сторонами.