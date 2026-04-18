Попередній аналіз вказує на пожежу в районі резервуарного парку Сизраньського НПЗ, пишуть моніторингові канали.

На Сизраньський НПЗ заходить сира нафта із Західного Сибіру (Ханти-Мансійський регіон) по системі магістральних трубопроводів Транснефть. Резервуарний парк виконує роль буфера – тут зберігається як сировина, так і готові продукти перед відвантаженням.

Після переробки продукція розходиться трьома напрямками: внутрішній ринок РФ, річкова логістика через Волгу, а також повертається в трубопровідну систему з подальшим рухом на експорт.

Ключовий експортний вузол – Новоросійский порт, через який проходить значна частина поставок на зовнішні ринки.