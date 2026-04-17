Важко зрозуміти за повідомленнями Трампа, що відбувається насправді, тож можемо тільки здогадуватися. Сьогодні президент США опублікував одразу 3 “твіти”, що стосуються Ормузької протоки, у своїй соцмережі.

Отже, йдемо за часом. Спочатку було опубліковано таке.

-Іран щойно оголосив, що Іранська протока повністю відкрита і готова до вільного судноплавства. Дякуємо!

Нехай вас не збиває з пантелику “Іранська”, бо мова йде саме про Ормузьку протоку.

Далі було таке повідомлення.

-НАША МОРСЬКА БЛОКАДА ІРАНУ ЗАЛИШАТИМЕТЬСЯ В ПОВНІЙ СИЛІ ТА ДІЇ, ПОКИ НАША УГОДА З ІРАНОМ НЕ БУДЕ ВИКОНАНА НА 100%. ЦЕЙ ПРОЦЕС ПОВИНЕН ПРОЙТИ ДУЖЕ ШВИДКО, ОСКІЛЬКИ БІЛЬШІСТЬ ПИТАНЬ ВЖЕ ВИРІШЕНО В РЕЗУЛЬТАТІ ПЕРЕГОВОРІВ.

І врешті:

-Тепер, коли ситуація в Ормузькій протоці врегульована, мені зателефонували з НАТО і запитали, чи не потрібна нам допомога. Я СКАЗАВ ЇМ ТРИМАТИСЯ ЯКНАЙДАЛІ, ХІБА ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ ЛИШЕ ЗАПРАВИТИ СВОЇ КОРАБЛІ НАФТОЮ. Вони виявилися ні на що не придатними, коли це було потрібно, — справжній паперовий тигр!

Із цього всього сьогодні ми визначимо те, що слідує із усіх 3 повідомлень: “Ситуація в Ормузькій протоці врегульована”.

Побачимо, що буде завтра.